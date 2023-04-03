"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 400 руб

"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 400 рублей за штуку", открытую в августе 2022 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Доходность с учетом дивидендов составляет 25,5%. Компания по-прежнему остается фундаментально сильной, поэтому после коррекции стоит возвращаться в акции по более выгодным ценам", - отмечают аналитики.

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