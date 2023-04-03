"Финам" снизил рейтинг "обычки" Татнефти до "держать", сохранил рейтинг "держать" для "префов"

"Финам" понизил рейтинг обыкновенных акций "Татнефти" с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 383,2 рубля за штуку в связи с бурным ростом стоимости бумаги в последние полтора месяца, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

Эксперты при этом сохранили рейтинг "держать" и прогнозную стоимость на уровне 359 рублей за штуку для привилегированных акций "Татнефти". "Даунсайд составляет 5,4%. "Префы" продолжают торговаться почти без дисконта к обыкновенным акциям без видимых причин", - отмечают аналитики в комментарии.

"С момента повышения нами рейтинга по обыкновенным акциям "Татнефти" до "покупать" 13 февраля они выросли в стоимости на 17,3% и достигли нашей целевой цены. Сильная динамика была связана со снижением рубля, публикацией позитивных результатов за 2022 год и недавним решением ОПЕК+ сократить добычу. При этом мы ожидаем, что в 2023 году финансовые результаты эмитента будут слабее за счет более низких рублевых цен на нефть, влияния санкций и умеренного роста налоговой нагрузки, в связи с чем мы считаем, что сейчас удачный момент для фиксации прибыли в акциях нефтяника", пишет аналитик Сергей Кауфман.

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