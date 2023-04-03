"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг "НОВАТЭКа" с прогнозной стоимостью на уровне 1500 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"НОВАТЭК" неожиданно отчитался за 2022 год по РСБУ. Несмотря на расхождения с отчетностью по МСФО, результаты соответствуют ожиданиям или даже превосходят их, что мы оцениваем позитивно", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.