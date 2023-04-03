Нефтяным котировкам нужны дополнительные факторы для развития роста - "Велес Капитал"

Нефтяным котировкам необходимы дополнительные факторы для развития роста, говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 6,5%, поднявшись к пикам с начала марта и конца января текущего года соответственно на фоне решения ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи день с мая до конца текущего года. Фундаментально для развития роста рынку понадобится усиление веры в стабильность мировой и, в частности китайской, экономики, то есть отсутствие значимых проблем в ключевых секторах. Позитивной для нефти может стать геополитическая напряженность в случае угроз ограничения мирового предложения "черного золота", - пишет эксперт. - С технической точки зрения цены на нефть проверяют на прочность линию долгосрочного нисходящего тренда (район $85 за баррель по нефти марки Brent), лишь при закреплении выше которого можно будет говорить о перспективе смены основного направления движения на "бычье". Подтверждающий сигнал поступит при стабилизации выше пика текущего года $89,05 с перспективой развития роста в район $92-100 и усиления среднесрочного восходящего тренда. Краткосрочно текущую реакцию нефтяных цен можно назвать эмоциональной: повышение после первоначального оптимизма может смениться снижением. Кроме того, стоит помнить об образовавшемся в понедельник "гэпе", для закрытия которого котировкам нефти марки Brent понадобится вернуться к $79,89".

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