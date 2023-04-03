Вероятно сохранение давления на цену акций Micron в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно сохранение давления на котировки акций Micron Technology в ближайшее время - Управление по вопросам киберпространства КНР заявило в пятницу о планах провести проверку реализуемой в стране продукции эмитента, и в случае полной блокировки продаж в материковом Китае компания может потерять до 11% выручки и еще около 6%, если торговля прекратится и в Гонконге, отмечают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

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