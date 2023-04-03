"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Самолета" с целью 3000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГК "Самолет" с целевой ценой 3000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,38%, стоп-приказ: 2400 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что на инвестиционной платформе компании появилась возможность приобрести токены на цифровой квадратный метр. По их мнению, инвестирование через токены может стать трендом в ближайшие несколько лет.

"С технической точки зрения локальная коррекция подошла к концу после пробоя линии сопротивления. Основной тренд - восходящий. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2400 руб. риск на портфель составит 0,62%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,0", - указывают эксперты "Финама".

ПАО ГК "Самолет" осуществляет полный бизнес-цикл: от приобретения земельного участка, проектирования и получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию и реализацию готового объекта недвижимости. Компания специализируется на возведении жилых микрорайонов в Москве, Московской и Ленинградской областях и входит в топ-5 застройщиков России по объему текущего строительства.

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