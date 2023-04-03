"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: "покупать" акции Сбербанка с целью 220 руб

"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целевой ценой 220 руб. за штуку" в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Акции Сбера почти дошли до нашего целевого ориентира - 220 руб. Доходность: +26,42%. Компания по-прежнему остается фундаментально сильной, поэтому после коррекции стоит возвращаться в акции по более выгодным ценам", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.