"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Linde

Аналитики "Финама" присвоили рейтинг "держать" акциям Linde PLC с целевой ценой $339,7 на горизонте 12 месяцев, что на 3,4% ниже текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Группа Linde в 2022 году упрочила свое положение крупнейшего мирового производителя и поставщика промышленных газов, - пишет аналитик Алексей Калачев. - Компания обладает передовыми технологиями сепарации воздуха, получения и сжижения водорода, улавливания углерода, имеет сильное инжиниринговое подразделение, показывает сильные финансовые результаты. Linde PLC завершает реорганизацию структуры после слияния с американской Praxair и проводит делистинг с европейских бирж. Листинг акций холдинга Linde на NYSE становится главным. Капитализация компании оценивается рынком с премией к конкурентам как в силу ее величины и лидерства в области производства "зеленого" водорода, так и из-за большой программы buyback. На наш взгляд, такая оценка может ограничить потенциал роста акций компании в среднесрочной перспективе".

Linde PLC - международная химическая компания, специализируется на производстве и продаже атмосферных, технологических и специальных газов и оборудования для их получения. Является одним из технологических лидеров по получению и поставкам водорода.

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