"Финам" понизил рейтинг акций Sinopharm до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Sinopharm Group с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на август 2023 года на уровне HKD24 и потенциалом роста 1,1%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции китайской компании сектора здравоохранения Sinopharm Group за последние 12 месяцев значительно опережают гонконгский индекс Hang Seng по доходности - подорожали на 30% в сравнении с потерями индекса в размере 10%. За период с момента включения бумаги в наше аналитическое покрытие в августе 2022 года ее доходность достигает 36%. После фазы динамичного роста акции Sinopharm Group реализовали львиную долю своего апсайда, и в укреплении может наступить пауза. Реакция на недавно опубликованную отчетность за 2022 год, на наш взгляд, уже заложена в цену", - пишет аналитик Зарина Саидова.

Sinopharm Group - китайская компания фармацевтического сектора, созданная в 2003 году. В листинг Гонконгской фондовой биржи компания вошла в 2009 году.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.