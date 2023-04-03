Вероятный диапазон для пары рубль/доллар на среднесрочную перспективу - 75-80 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятный диапазон для пары рубль/доллар на среднесрочную перспективу - 75-80 руб./$1, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"Несмотря не весь позитив для рубля (рост цен на нефть в последнее время и квартальный налоговый период), он продолжает постепенное ослабление к корзине внешних валют. Сценарий с падением цен на нефть в ближайшее время отменяется, но похоже, рубль все равно не в силах укрепиться. Необходимость девальвации и поддержания рубля на текущих уровнях продиктована бюджетом. Рыночный механизм, похоже, здесь не работает и не будет работать. В связи с чем, пересматриваем наш среднесрочный прогноз в сторону чуть большего ослабления рубля. USD/RUB видим в диапазоне 75-80 руб./$1", - отмечают аналитики.

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