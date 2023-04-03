Инвесторам стоит увеличить позиции в акциях нефтегазовых компаний РФ - "Солид Брокер"

Инвесторам стоит увеличить позиции в акциях нефтегазовых компаний РФ, в частности, "Татнефти" и "ЛУКОЙЛа", говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Саудовская Аравия и другие крупнейшие арабские производители нефти неожиданно решили поддержать усилия России и в одностороннем порядке сократить добычу. Это явный шаг помощи России, т.к. в марте РФ уже сократила добычу и пока не будет отменять это ограничение до конца года. Также отметим, что это будет фактическое сокращение добычи на 1 млн б/с, которое другие производители, в первую очередь США, не смогут быстро компенсировать. Поэтому можно сказать, что поддержка цен на нефть на несколько месяцев обеспечена. Российским компаниям данное решение, безусловно, поможет с финансовыми показателями во втором квартале, поэтому вполне логично увеличить позиции в нефтегазовых компаниях. В первую очередь рекомендуем обратить внимание на "Татнефть" и "ЛУКОЙЛ", - пишут эксперты.

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