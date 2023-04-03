Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса Мосбиржи с сентября за счет ралли нефти

Москва. 3 апреля. Рынок акций РФ утром в понедельник вырос по большинству blue chips на фоне раллирующей нефти (Brent превысила $84 за баррель) после решения ряда стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы. Индекс Мосбиржи обновил максимум с начала сентября прошлого года во главе с нефтяниками, упали после отсечки дивидендов на бирже акции "ФосАгро".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2471,57 пункта (+0,9%, на старте торгов индекс поднимался выше 2181 пункта), индекс РТС - 1002,25 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже ушли вверх в пределах 3%.

Доллар вырос до 77,68 рубля (+0,09 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,5%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%).

Акции "ФосАгро" подешевели до 7141 рубля (-4,1%), выплаты за IV квартал составят 465 рублей на акцию.

Также снизились акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", решение ОПЕК+ несет позитив для российских нефтяников и рубля. Котировки марки Brent заметно подросли на фоне неожиданного и значительного сокращения добычи нефти ОПЕК+, о котором было объявлено в выходные. В США текущая неделя также может быть позитивной в отсутствии серьезных негативных новостей.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник вернется в верхнюю часть диапазона 2450-2488 пунктов. Прежде всего ожидается оживление спроса на акции нефтегазового сектора на фоне сильного роста нефтяных котировок. Также можно рассчитывать на продолжение роста бумаг "Магнита" и АФК "Система", считает эксперт.

По мнению ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник позитивный.

"Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, но более важным является решение ОПЕК+, которое привело к росту котировок нефти. Балансировка физического предложения может привести к дальнейшему росту цены барреля и даже к разрушению соглашения "потолка цен" на российскую нефть. Индексы деловой активности в производственной сфере Китая и Японии не отличаются оптимизмом, но и какого-либо резкого провала пока нет. В случае с Китаем обнадеживает то, что в марте цены на новое жилье вновь выросли. Ждем от российского рынка роста нефтегазового сектора", - отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефтяные цены Brent и WTI вернулись к максимумам с начала марта и конца января текущего года соответственно после неожиданных новостей о намерении ОПЕК+ сократить нефтедобычу с мая и до конца года в дополнение к уже оговоренным 2 млн б/с (ранее делегаты альянса сообщали о намерении оставить уже обговоренные квоты без изменений). Официальное решение будет принято на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник и в предложенном варианте позитивно для нефтяных цен, которые ранее в этом году падали до минимумов с 2021 года. США при этом дали понять, что не одобряют подобный шаг из-за рисков роста цен на бензин в стране.

У нефти появились шансы на возвращение к среднесрочному повышению, но котировкам впоследствии еще предстоит закрыть образовавшийся сейчас "гэп". Индекс Мосбиржи сохраняет курс на сентябрьский пик 2492 пункта, а индекс РТС - на максимум текущего года 1029 пунктов, полагает Кожухова.

В США в пятницу индексы акций поднялись на 1,3-1,7%, зафиксировав рост по итогам недели, месяца и квартала.

На днях стало известно, что американские банки привлекли в совокупности $152,6 млрд в рамках двух кредитных программ Федеральной резервной системы (ФРС) за неделю, которая завершилась 29 марта. Неделей ранее данный объем составлял $163,9 млрд. Сокращение заимствований является признаком того, что спрос на ликвидность стабилизировался, отмечает агентство Bloomberg.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсует" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE растут на 0,1-0,7%), но слабо просели американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Как стало известно в понедельник, индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, опустился в январе-марте до 1 пункта с 7 пунктов кварталом ранее.

Значение индикатора оказалось минимальным с четвертого квартала 2020 года и не оправдало прогнозов экспертов, ожидавших снижения до 3 пунктов.

Снижение индекса Танкан продолжается уже пять кварталов подряд на фоне усиления ценового давления и растущих опасений по поводу мировой экономики.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник раллируют на решениях ряда стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, дополнительно сократить добычу.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $84,39 за баррель (+5,6% и +0,6% в пятницу), майская цена WTI - $79,95 за баррель (+5,7% и +1,8% в пятницу).

По итогам марта Brent снизилась в цене на 4,9%, по итогам первого квартала - на 7%, пишет MarketWatch. Фьючерсы на WTI потеряли 1,8% и 5,7% соответственно, причем месячное снижение стало для североамериканской марки пятым подряд.

Вечером в воскресенье 8 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном снижении нефтедобычи с мая до конца года. Заявление было сделано в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), намеченного на понедельник.

По подсчетам "Интерфакса", общее снижении нефтедобычи составит примерно 1,657 млн б/с, из них по 500 тыс. б/с придется на лидеров сделки - Россию и Саудовскую Аравию. Из стран вне ОПЕК собираются снизить добычу Казахстан - на 78 тыс. б/с, Оман - на 40 тыс. б/с. Из числа стран, входящих в ОПЕК, добычу снижают ОАЭ - на 144 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с, Габон - на 8 тыс. б/с.

Трейдеры опасаются, что решение о дополнительном сокращении добычи может усилить инфляционное давление в мире, усложнив задачу центробанков по возвращению инфляции к целевым уровням, пишет Trading Economics.

Власти США уже назвали это решение нецелесообразным.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+20%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+12,8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+12,4%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+8,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+8,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,8%).

MD Medical Group Investments Plc (+0,3%) в 2022 году сократила показатель EBITDA на 4,3% - до 7,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная чистая прибыль MDMG (MOEX: MDMG) снизилась на 1,5% (до 6 млрд рублей), операционная прибыль уменьшилась на 25% (до 4,97 млрд рублей).

Ушли вниз "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-2,7%), акции ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-0,9%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-0,9%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-0,8%).

Акционеры ГК "Русагро" (-0,1% ГДР) на годовом собрании утвердили решение совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания. Дивидендная политика "Русагро" предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Компания планирует восстановить платежи, позиция по выплате будет принята после решения о редомициляции компании (Ros Agro (MOEX: AGRO) зарегистрирована на Кипре).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 11,61 млрд рублей (из них 3,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,436 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,104 млрд рублей на акции "Газпрома").