Главные события недели - SberCIB

Индексы PMI в США и России за март, а также индекс цен производителей еврозоны за февраль выйдут на текущей неделе, Ozon опубликует финансовые результаты, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

3 апреля:

- В Китае отмечают День поминовения усопших, выходные до 5 апреля;

- Производственные индексы PMI для США и России за март.

4 апреля:

- Индекс цен производителей еврозоны за февраль;

- Число вакансий на рынке труда (JOLTS) в США за февраль;

- Счет текущих операций Германии за февраль;

- Промышленные заказы и заказы на товары длительного пользования в США за февраль.

5 апреля:

- Индексы PMI для сектора услуг США и России за март;

- Отчет ADP по занятости в частном секторе в США за март;

- Сальдо торгового баланса в США в феврале.

6 апреля:

- Решение по процентной ставке Резервного банка Индии;

- Финансовые результаты Ozon за 2022 год.

7 апреля:

- Страстная пятница, выходной в Германии и США;

- Данные по занятости вне сельского хозяйства в США за март;

- Счет текущих операций в России за четвертый квартал 2022 года;

- Потребительское кредитование в США в феврале.

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