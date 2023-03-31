Рынок акций РФ на неделе вырос на улучшении внешней конъюнктуры

Рынок акций РФ на неделе вырос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры благодаря ожиданиям сокращения рисков углубления банковского кризиса в США и Европе. Индекс Мосбиржи обновил на неделе максимум с сентября, протестировав 2470 пунктов, после чего в пятницу скорректировался к 2450 пунктам.

В период с 27 по 31 марта индекс Мосбиржи вырос на 2,5% и составил 2450,67 пункта, индекс РТС прибавил 1,9% и достиг 996,76 пункта на фоне роста доллара до 77,42 руб./$1 (+0,35 рубля) и подросшей майской нефти Brent до $79,63 за баррель (+6,2%).

По итогам первого квартала 2023 года индексы РТС и Мосбиржи выросли на 2,7-13,8%, доллар подскочил на 7,52 рубля.

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $77 за баррель) на надеждах купирования банковского кризиса в США и Европе; индекс Мосбиржи превысил 2440 пунктов, обновив максимум с середины сентября прошлого года. Лидерами роста выступили достигшие пиков с конца апреля 2022 года акции "Аэрофлота" (+10,6%) в ожидании корпоративных новостей.

Выросли акции "Русгидро" (+3,4%) на фоне известий, что общая инвестпрограмма компании до 2027 года составит более 650 млрд руб., о чем сообщил гендиректор компании Виктор Хмарин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во вторник рынок акций РФ приостановил подъем из-за фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок; индекс Мосбиржи днем обновил максимум с сентября (индекс поднимался к 2460п) на фоне ослабления рубля и подросших бумаг Сбербанка (+1,9%), после чего сдал назад в район 2440 пунктов.

Нефть Brent поднялась к $79 за баррель, несмотря на опасения возможности рецессии в экономике США из-за банковского кризиса.

В среду рынок акций возобновил рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, а также позитивных ожиданий о замедлении инфляции в РФ. Индекс Мосбиржи обновил максимум с сентября, превысив 2460 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом лидировали бумаги металлургических компаний и Сбербанк (+2,3%).

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, чтогодовая инфляция в России по итогам марта опустится ниже 4% и может продолжить замедляться и дальше. Внутренний спрос становится основным фактором роста экономики, важно обеспечить его устойчивое увеличение, но эта динамика должна соответствовать цели ЦБ РФ по инфляции, отметил президент.

Нефть Brent в среду вечером просела в район $78,3 за баррель, в течение дня курс поднимался к $79,7 за баррель. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране неделей ранее упали на 7,49 млн баррелей (ожидался рост на 1,75 млн баррелей).

Власти США призвали Ирак и Турцию возобновить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан, приостановленный 25 марта из-за судебного спора между двумя странами. Объем транспортировок иракской нефти через Турцию составлял около 400 тыс. б/с.

В четверг рынок акций РФ умеренно подрос по основным индексам вслед за подъемом мировых фондовых площадок и нефти на надеждах завершения банковского кризиса в США и Европе; индекс Мосбиржи превысил 2465 пунктов, завершив ростом пятые торги подряд и обновив пик на закрытие с сентября, при этом динамика blue chips оказалась смешанной из-за выборочной фиксации прибыли игроками. Лидировали акции "АЛРОСА" (+2,7%), во втором эшелоне раллировали бумаги "Русснефти" (+20%), обновившие максимум с февраля 2022 года без фундаментальных новостей.

Оценка роста ВВП США в IV квартале 2022г была ухудшена до 2,6% с 2,7%, хотя эксперты не ожидали пересмотра динамики показателя (в III квартале минувшего года ВВП США вырос на 3,2%). Нефть Brent превысила $79 за баррель.

В пятницу рынок акций РФ скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками перед выходными после недельного роста, индекс Мосбиржи опустился в район 2450 пунктов, хотя внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы на ожиданиях купирования банковского кризиса в США и Европе.

На нефтяном рынке цена Brent утром в пятницу падала в район $78,5 за баррель, но затем отскочила выше $79,5 за баррель, что сдержало распродажи на российском рынке акций.

Лидерами снижения в пятницу выступили акции "Аэрофлота" (-3,8%) на фоне известий, что совет директоров на заседании 28 марта рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год.

В период с 27 по 31 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Русснефти" (+27%), "ТГК-14" (+14%), Cian (+12%); хуже рынка оказались акции "ЭЛ5-Энерго" (-3%), "Русала" (-3%), "Мосэнерго" (-2%).

Динамику рынка акций РФ в начале апреля по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2420-2520 пунктов, для индекса РТС - 950-1050 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".