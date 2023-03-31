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31 марта 2023 года 19:42

Рубль в пятницу подешевел к доллару и подрос к евро вслед за их движением на глобальном рынке

Москва. 31 марта. Доллар США вырос, евро, напротив, понизился по итогам торгов на Московской бирже в пятницу; рубль немного подешевел к бивалютной корзине в условиях более заметного снижения в паре с долларом.

Курс доллара США составил 77,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 57,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,21 руб./EUR1, подешевев на 16,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,04 копейки - до 80,6 рубля. Курс китайского юаня вырос на 8,9 копейки - до 11,28 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и укрепился к евро в последний торговый день недели и месяца, так как влияние на его динамику вновь оказала пара "евро-доллар". Она опустилась на рынке Forex на фоне коррекционного укрепления доллара после сильного падения по итогам предыдущих торгов и, кроме того, влияние на нее оказали последние данные макроэкономической статистики.

Расходы населения США в феврале выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Между тем доходы американцев увеличились на 0,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,2%, сообщило агентство Bloomberg.

Согласно пересмотренным данным, в январе расходы американцев взлетели на 2%, а не на 1,8%, как сообщалось ранее. Подъем показателя был рекордным с марта 2021 года. Оценка увеличения доходов была сохранена на уровне 0,6%.

Тем временем индекс PCE Core в феврале увеличился на 0,3% за месяц (в январе - на 0,5%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился до 4,6% по сравнению с 4,7% в январе.

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 6,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума более чем за год (с февраля 2022 года) по сравнению с 8,5% в феврале. При этом эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем предполагали менее значительное ослабление темпов роста потребительских цен - до 7,1%.

Тем не менее, темпы роста потребительских цен в еврозоне по-прежнему существенно выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.

Потребительские цены в еврозоне в марте повысились на 0,9% относительно февраля, когда показатель увеличился на 0,8%.

ЦБ РФ продлил еще на полгода, до 30 сентября 2023 года, ограничения на переводы валюты за рубеж, следует из сообщения регулятора. Так, граждане России и физические лица - резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн (или эквивалент в другой иностранной валюте).

Лимиты на перечисления через системы денежных переводов также сохранены: в месяц не более $10 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте). Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.

Физлица - нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.

Кроме того, сохранен запрет на перевод средств за границу для физлиц - нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц, отмечает ЦБ.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют слабый подъем вечером в пятницу, однако завершают снижением этот месяц и квартал, пишет MarketWatch.

Майские фьючерсы на сорт Brent, биржевые торги которыми прекратятся после закрытия сессии, на лондонской площадке ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,59% - до $79,74 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на 1,44% - до $75,44 за баррель.

Цена Brent с начала марта потеряла около 5%, с начала года - почти 7%, по данным FactSet. Котировки WTI за месяц опустились на 3%, за первый квартал - на 7%.

Тем временем с начала недели Brent подорожала более чем на 6%, WTI - почти на 8%, отмечает MarketWatch. Росту котировок поспособствовало ослабление тревог относительно кризиса в банковской сфере и приостановка поставок иракской нефти через Турцию, а также данные о резком сокращении запасов нефти и бензина в США.

В пятницу позитивным фактором для нефтяного рынка стали статданные из Китая.

Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР снизился в марте до 51,9 пункта по сравнению с 52,6 пункта месяцем ранее, тогда как эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 51,5 пункта. В то же время PMI сферы услуг и строительства в марте увеличился до 58,2 пункта с 56,3 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с мая 2011 года.

Трейдеры также ждут итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет в понедельник.

"Российский рубль сегодня вновь показал слабость, доллар к концу дня укрепился почти на 60 копеек. Вероятной причиной может быть окончание налогового периода. Российская валюта последние месяцы показывает слабость, связанную со снижением экспортной выручки (в связи с введением эмбарго в Евросоюзе на российские нефтепродукты в начале февраля), снижением мировых цен на нефть, а также продолжением восстановления импорта в РФ", - рассказала "Интерфаксу" руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль в пятницу открылся вверх на позитивном внешнем фоне и даже некоторое время пытался развить восходящее движение. Однако вскоре ситуация на мировых биржах стала ухудшаться, вызвав активное ослабление рубля. В результате доллар впервые с апреля 2022 г. приближался к 78 руб., евро установил годовой максимум около отметки 84,8 руб. При этом просадка котировок нефти и фондовых индексов была не настолько серьезной, чтобы выступить основным драйвером снижения курса рубля. К тому же внешний фон быстро улучшился. Ключевым фактором ослабления российской валюты остается большой дефицит госбюджета, вызванный сокращением экспортной выручки, которое усугубляется восстановлением импорта до уровней, наблюдавшихся несколько лет до начала 2022 г. К окончанию дня валютные пары заметно откатились от достигнутых вершин в рамках коррекции. Однако, если нефтяные цены не вернутся к уверенному росту, скорее всего, рубль продолжит планомерно дешеветь под действием долгосрочных фундаментальных драйверов", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 23,72 копейки, до 77,3233 руб./$1, и увеличил курс евро на 34,77 копейки, до 84,1116 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу укрепился на 27,85 копейки по отношению к четвергу и составил 77,3776 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 30,49 копейки и составил 77,3989 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 713,424 млн, из которых $606,177 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 107,247 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 54,73 копейки, до 84,3069 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 31,69 копейки, до 84,1469 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 751,04 млн, из которых EUR378,11 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 372,93 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая опустилась на 1 базисный пункт - до 7,67% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на срок 1 месяц остались на отметках 7,48% и 7,88% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно четверга - 8,33% и 8,49% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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