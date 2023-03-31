"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Сбербанка с целевой ценой на конец 2023 года 265,6 руб. для обыкновенных акций и 252,3 руб. - для привилегированных. Потенциал роста составляет 22,5% и 16,2% соответственно, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Сбер весьма уверенно прошел через кризисный 2022 г. Банк сумел показать положительный финансовый результат при устойчивости доходов по основным направлениям деятельности, а его сильная капитальная позиция позволила Набсовету рекомендовать рекордные дивиденды. Если не произойдет каких-то новых сильных экономических или иных шоков, банк в нынешнем году покажет существенное восстановление прибыли, которая, по нашим оценкам, превысит планку 1 трлн руб. Мы по-прежнему считаем акции Сбера лучшим выбором в финансовом секторе РФ", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Сбербанк является крупнейшим банком в России, а также в Центральной и Восточной Европе. На Сбер приходится около трети всех активов российской банковской системы, при этом банк оказывает полный спектр финансовых услуг, а также вовлечен в инвестиционный бизнес.

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