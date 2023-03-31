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31 марта 2023 года 18:56

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 31 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику, несмотря на падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом на мировых рынках капитала после довольно волатильных торгов на предыдущей неделе в понедельник наблюдалась некоторая стабилизация ситуации, что проявлялось в активизации спроса на рисковые активы и снижении интереса инвесторов к US Treasuries на фоне позитивных новостей относительно банковского сектора США.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) продала First Citizens Bancshares Inc. активы и депозиты банка-санатора Silicon Valley Bridge Bank, которому они достались от закрывшегося в начале марта Silicon Valley Bank. Все депозиты, перешедшие First Citizens, по-прежнему будут застрахованы FDIC до страхового лимита, который составляет $250 тыс. В понедельник все семнадцать отделений Silicon Valley Bridge Bank начали работу в составе First Citizens.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что власти США рассматривают возможность расширения экстренной кредитной линии для банков, чтобы предоставить им больше времени для укрепления балансов.

Расстановка сил как на мировых долговых рынках, так и в секторе отечественных евробондов, во вторник не изменилась. Глобальные инвесторы оценивали новую порцию опубликованных в США статданных. Так, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic (SPB: CLGX) Case-Shiller, в январе увеличился на 2,5% в годовом выражении. Темпы роста цен замедлились по сравнению с 4,6% в декабре и были минимальными с ноября 2019 года. Кроме того, индекс потребительского доверия в США в марте повысился до 104,2 пункта по сравнению с пересмотренными 103,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 101 пункта с объявленного ранее февральского уровня в 102,9 пункта.

Котировки российских еврооблигаций в середине недели вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивную ценовую коррекцию US Treasuries. Зампредседателя ФРС по банковскому надзору Майкл Барр, выступая на слушаниях в Конгрессе США по банковскому кризису, заявил, что Silicon Valley Bank "потерпел крах, потому что его руководство должным образом не отреагировало на явные риски, связанные с процентными ставками и ликвидностью". При этом он предположил, что это может быть "единичным случаем".

В четверг котировки отечественных евробондов продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств. Индекс волатильности CBOE VIX, часто называемый "индексом страха Уолл-стрит", опустился к 19 пунктам, что является минимумом за месяц. Это говорит о том, что к инвесторам возвращается уверенность после стремительного развития событий вокруг некоторых американских и европейских банков, и ожидания относительно дальнейшей траектории процентных ставок снова пересматриваются.

Тем временем из окончательных данных министерства торговли США стало известно, что американская экономика США в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в октябре-декабре на 2,7%, и аналитики не ожидали пересмотра. Ухудшение оценки главным образом отражает изменение динамики экспорта и потребительских расходов, говорится в сообщении Минторга.

В последний день недели цены US Treasuries еще немного скорректировались вверх, но все равно по итогам пятидневки остались в умеренном минусе. При этом котировки российских евробондов продолжили колебаться без ярко выраженной направленности.

Согласно опубликованным в США данным, индекс PCE Core в феврале увеличился на 0,3% по отношению к предыдущему месяцу (в январе - на 0,5%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился до 4,6% по сравнению с 4,7% в январе. Кроме того, американские банки за неделю, которая завершилась 29 марта, привлекли в совокупности $152,6 млрд в рамках двух кредитных программ ФРС. Неделей ранее данный объем составлял $163,9 млрд. Сокращение заимствований является признаком того, что спрос на ликвидность стабилизировался.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,46% - до 61,6% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 10,04% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 0,1%, подорожав до 64,53% от номинала (их доходность снизилась за пять дней на 40 базисных пунктов и составила 9,35% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 52 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за неделю на 0,48%, до 42,82% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 12,8% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали всего на 0,03%, до 43,7% от номинала (их доходность выросла на 20 базисных пунктов и составила 35,5% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году увеличились за неделю на 0,28% и составили 42,8% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 27,72% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 0,05%, подешевев до 41,46% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 21,82% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал всего на 0,07%, до 87,14% от номинала (его доходность выросла на 95 базисных пунктов - до 32,78% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за неделю на 0,04%, составив 65,86% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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