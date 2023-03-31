"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Группы Позитив

"Финам" присвоил акциям "Группы Позитив" рейтинг "покупать" с целевой ценой 2010 руб. на декабрь 2023 года, что соответствует потенциалу роста в размере 17%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Группа "Позитив" - один из лидеров российского рынка инфобезопасности, переживающего взрывной подъем спроса, и самая очевидная компания роста в российском IT-секторе. По предварительным данным, объем отгрузок программного обеспечения компании за 2022 год увеличился почти в два раза, с 7,7 млрд руб. до 14,5 млрд руб., а показатель EBITDA вырос в 2,5 раза, с 2,7 млрд руб. до 6,9 млрд руб. "Группа Позитив" - единственный представитель ИТ-отрасли, который платит дивиденды", - пишет аналитик Леонид Делицын.

ПАО "Группа Позитив" - ведущий российский разработчик программного обеспечения, предоставляющий решения в области информационной безопасности (ИБ). У компании более полутора тысяч сотрудников, среди которых больше тысячи экспертов по ИБ и разработке программного обеспечения.

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