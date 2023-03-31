Рубль днем заметно дешевеет к доллару и почти не меняется к евро вслед за движением валют на глобальном рынке

Москва. 31 марта. Доллар США заметно растет, евро лишь незначительно укрепляется на Московской бирже в пятницу днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в последний торговый день месяца, несмотря на позитивную динамику на рынке энергоносителей.

Курс доллара США составил 77,67 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 57,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,42 руб./EUR1, подорожав на 4,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,79 копейки - до 80,7 рубля. Курс китайского юаня вырос на 9,3 копейки - до 11,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и лишь слегка дешевеет к евро в последний торговый день недели на фоне коррекционного укрепления доллара на рынке Forex после сильного падения по итогам предыдущих торгов. Дополнительное давление на евро в паре с долларом оказывают последние данные по потребительской инфляции в еврозоне.

Потребительские цены в еврозоне в марте увеличились на 6,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась до минимума более чем за год (с февраля 2022 года) по сравнению с 8,5% в феврале. При этом эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем предполагали менее значительное ослабление темпов роста потребительских цен - до 7,1%.

Тем не менее, темпы роста потребительских цен в еврозоне по-прежнему существенно выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.

Потребительские цены в еврозоне в марте повысились на 0,9% относительно февраля, когда показатель увеличился на 0,8%.

В четверг из окончательных данных министерства торговли США стало известно, что американская экономика США в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в октябре-декабре на 2,7%, и аналитики не ожидали пересмотра. Ухудшение оценки главным образом отражает изменение динамики экспорта и потребительских расходов, говорилось в сообщении Минторга.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзен Коллинз в четверг отметила, что еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов, вероятно, будет уместным. "В настоящее время я ожидаю умеренного ужесточения денежно-кредитной политики, а потом удержания её на прежнем уровне до конца этого года", - сказала она.

Между тем ее коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин указал на довольно широкий диапазон возможных изменений процентной ставки с учетом повышенной неопределенности в экономике. "Большинство прогнозов предусматривает уравновешивание рисков высокой инфляции и риска дальнейшего распространения банковского кризиса", - отметил он.

Цены на нефть начали расти днем в пятницу, поднимаясь еще выше с достигнутых накануне максимальных уровней с середины марта, сообщает MarketWatch.

Майские фьючерсы на сорт Brent, биржевые торги которыми прекратятся после закрытия сессии, на лондонской площадке ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,23% - до $79,45 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на 0,69% - до $74,88 за баррель.

С начала недели обе марки прибавили в цене примерно 7%, отмечает Bloomberg. Росту котировок поспособствовали ослабление тревог относительно кризиса в банковской сфере и приостановка поставок иракской нефти через Турцию, пишет агентство.

В пятницу позитивным фактором для нефтяного рынка стали статданные из Китая. Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР снизился в марте до 51,9 пункта по сравнению с 52,6 пункта месяцем ранее, тогда как эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 51,5 пункта.

В то же время PMI сферы услуг и строительства в марте увеличился до 58,2 пункта с 56,3 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с мая 2011 года.

Трейдеры также ждут итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет в понедельник.

"Рубль в четверг показывал разнонаправленную динамику. Глобально слабевший вчера доллар привел к умеренному снижению курса пары "доллар-рубль", в то время как курс пары "евро-рубль" обновлял максимумы с апреля. Сегодня динамика рубля преимущественно негативная. Дальнейшую динамику рублю задаст анонс объемов продаж юаней Минфином, а пока рубль может продолжать тяготеть к умеренному ослаблению", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль к доллару завершает снижением четвертую неделю подряд и второй месяц кряду. Но что более примечательно, рубль подешевел к доллару 3 квартала подряд. Аналогичная трехквартальная серия наблюдалась в 2018 году, а также в 2014-2015 гг. До этого - во время мирового кризиса на стыке 2008 и 2009 гг. Меж тем в начале 2000-х годов рубль дешевел 9 кварталов подряд. Поэтому трехквартальную серию нельзя назвать предельной. Краткосрочно мы по-прежнему не исключаем рост курса пары "доллар-рубль" до 78-80 руб. за единицу американской валюты, поскольку в марте мы наблюдали повышение спроса импортеров на валюту, повышение инвестиционного импорта, более существенное давление на рубль со стороны капитального счета. При этом мы в ближайшие недели не видим предпосылок для увеличения объемов предложения валюты со стороны экспортеров", - говорит начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая опустилась на 1 базисный пункт - до 7,67% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на срок 1 месяц остались на отметках 7,48% и 7,88% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно четверга - 8,33% и 8,49% годовых соответственно.