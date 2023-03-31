"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рейтинг акций "Сегежа Групп" на уровне "держать" на фоне отчета компании за 2022 год, отмечается в комментарии.

"Ведущий игрок лесопромышленной отрасли России отчитался за 2022 год по МСФО. Результаты ожидаемо слабые, - пишут аналитики. - Рост выручки замедлился из-за падения цен и профицита предложения на внешних рынках. Позитивный эффект от M&A-сделок на OIBDA был нивелирован рядом факторов, таких как:

- повышенная волатильность рубля;

- резкий рост логистических расходов, в т.ч. из-за изменения ключевых рынков сбыта.

Это вкупе со значительным увеличением долговой нагрузки создает неопределенность относительно выплаты дивидендов".

На взгляд аналитиков, есть в отчете и позитивные моменты: компания сократила капитальные затраты на 56% г/г, завершив цикл наращивания производственных мощностей. Также вопреки европейским санкциям "Сегеже" удалось продать активы в еврозоне и удержать долю экспортной выручки на высоком уровне - 72%.

"Положительное влияние на результаты "Сегежи" может оказать открытие китайской экономики и последующий за этим рост цен на ее основную продукцию, - полагают эксперты. - Также благоприятно должно повлиять ослабление рубля с конца 2022-го. А по мере нормализации рынка логистических услуг маржинальность бизнеса Сегежи должна начать восстанавливаться. Но говорить об этом с уверенностью пока слишком рано. Поэтому мы сохраняем рейтинг "держать" по акциям компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.