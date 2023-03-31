"Мои Инвестиции" обновили топ-10 акций Китая

"Мои Инвестиции" обновили топ-10 наиболее интересных акций Китая, торгующихся на "СПБ бирже", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Текущий список бумаг: Tencent, Alibaba Group Holding, Baidu Inc., Li Auto, JD.com Inc., Xinyi Solar, AIA Group, China Construction Bank, Li Ning, Country Garden Services.

"Акции китайских банков в марте показали лучшую динамику по сравнению с бумагами страховщиков, которые опубликовали слабые результаты за II полугодие 2022 года. Снятие ковидных ограничений и возобновление сообщения с Гонконгом, где заключено много страховых договоров, должны привести к улучшению показателей страховых компаний. Результаты за I полугодие 2023 года будут опубликованы в августе. Мы сохраняем инвестиции в финансовый сектор сбалансированными между банками и страховыми компаниями", - пишут аналитики.

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