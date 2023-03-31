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31 марта 2023 года 14:48
Альфа-банк подтверждает рейтинг бумаг ЦИАН на уровне "выше рынка"
Альфа-банк подтверждает рейтинг бумаг (ADS) ЦИАН на уровне "выше рынка" с целевой ценой 560 руб. за штуку на фоне сильного отчета компании за 4К22, сообщается в обзоре. "Рост выручки (на 35% г/г) совпал с нашими ожиданиями, при этом несмотря на негативную сезонность рентабельность EBITDA скорр. преподнесла приятный сюрприз, составив 24,5% по сравнению с нашим прогнозом на уровне 16%, - отмечает аналитик Анна Курбатова. - По итогам 2022 года выручка компании увеличилась на 37%, рентабельность EBITDA выросла до 25% с 5% годом ранее. Компания отметила продолжение позитивных трендов спроса во всех ключевых направлениях основного бизнеса (листинги, лиды, реклама), что не стало для нас сюрпризом, учитывая, что спрос на недвижимость остается слабым, а агентства недвижимости и девелоперы вынуждены увеличивать инвестиции в инициацию сделок". Компания ожидаемо не предоставила прогноз на 2023 год, подчеркивается в комментарии. На 31 декабря ЦИАН накопил денежную позицию в размере более 4 млрд руб. и также подтвердил намерения использовать эти средства, что, на взгляд эксперта, не исключает выплату дивидендов акционерам в течение 2023 года. Аналитик банка рассматривает данные новости как позитивные для котировок акций компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-CIAN-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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