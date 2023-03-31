Альфа-банк подтверждает рейтинг бумаг ЦИАН на уровне "выше рынка"

Альфа-банк подтверждает рейтинг бумаг (ADS) ЦИАН на уровне "выше рынка" с целевой ценой 560 руб. за штуку на фоне сильного отчета компании за 4К22, сообщается в обзоре.

"Рост выручки (на 35% г/г) совпал с нашими ожиданиями, при этом несмотря на негативную сезонность рентабельность EBITDA скорр. преподнесла приятный сюрприз, составив 24,5% по сравнению с нашим прогнозом на уровне 16%, - отмечает аналитик Анна Курбатова. - По итогам 2022 года выручка компании увеличилась на 37%, рентабельность EBITDA выросла до 25% с 5% годом ранее. Компания отметила продолжение позитивных трендов спроса во всех ключевых направлениях основного бизнеса (листинги, лиды, реклама), что не стало для нас сюрпризом, учитывая, что спрос на недвижимость остается слабым, а агентства недвижимости и девелоперы вынуждены увеличивать инвестиции в инициацию сделок".

Компания ожидаемо не предоставила прогноз на 2023 год, подчеркивается в комментарии. На 31 декабря ЦИАН накопил денежную позицию в размере более 4 млрд руб. и также подтвердил намерения использовать эти средства, что, на взгляд эксперта, не исключает выплату дивидендов акционерам в течение 2023 года. Аналитик банка рассматривает данные новости как позитивные для котировок акций компании.

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