Средняя цена нефти в 2023г может составить $84/барр. - ПСБ

Средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит, скорее всего, около $84 за баррель, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Управление энергетической информации США считает, что цена на нефть марки Brent составит в среднем $82,95 за баррель в связи с достаточно высокой стоимостью в первом-третьем кварталах 2023 года ($83-83,45 за баррель), а в четвертом квартале она уменьшится до $81,35 до баррель в связи с достаточно высокими запасами в США и Китае. Существенную роль в формировании фактических цен на нефть сыграют снижение сланцевой добычи нефти в США; возможная рецессия в странах-основных потребителях жидких углеводородов (США и Европа); уменьшение добычи нефти в России до 10,1-10,2 млн баррелей/сутки; увеличение первичной переработки нефтяного сырья в Китае. Оксфордский институт энергетических исследований в 2023 году прогнозирует среднюю цену на нефть на уровне $94,6 за баррель, - указывают эксперты. - Полагаем, что средние цены на нефть будут в районе $84 за баррель. Видим риски вхождения в фазу экономического замедления в развитых странах, но эмбарго и ценовой потолок на российскую нефть и нефтепродукты с действиями ОПЕК+ приведут к дефициту предложения на мировом рынке. Поддержкой также выступят восстановление деловой активности в Китае и высокая рентабельность нефтепереработки в Европе".

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