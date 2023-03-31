БКС Экспресс сдержанно оценивает перспективы цены акций Сегежа в ближайшие месяцы

БКС Экспресс сдержанно оценивает перспективы цены акций "Сегежа групп" в ближайшие месяцы, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Дмитрия Пучкарева.

"Результаты "Сегежа" за IV квартал и весь 2022 год по МСФО можно назвать ожидаемо слабыми. В четвертом квартале давление на результаты оказало ухудшение конъюнктуры по всем ключевым сегментам, что отчасти связано с низким сезоном. Компания страдает от закрытия европейского рынка, что заставляет перенаправлять товарные потоки и приводит к удорожанию логистики. По итогам года эмитент сильно нарастил поставки в Китай, Турцию, Египет. К позитивным факторам можно бы было отнести рост OIBDA кв/кв, однако это связано с разовым эффектом при консолидации бизнеса НЛХК в размере 3,8 млрд руб. Без учета этого фактора OIBDA бы просела относительно слабого III квартала. Компания закрыла год с отрицательным FCF, продолжает расти долговая нагрузка. Отношение чистый долг/OIBDA поднялось до 4,1х, что нельзя назвать комфортным показателем, - пишет эксперт. - В среднесрочной перспективе ожидаем дальнейшей оптимизации SG&A расходов - за IV квартал показатель снизился на 17,7% кв/кв. Бумаги отреагировали на отчет ростом, однако воодушевление инвесторов может быть кратковременным. В условиях падения ключевых финансовых метрик и сильного роста долговой нагрузки выплата дивидендов эмитентом за 2022 год была бы странной. Ожидания по бумагам на ближайшие месяцы сдержанные".

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