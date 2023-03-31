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31 марта 2023 года 11:40

Рынок акций РФ после позитивного открытия начал корректироваться, индекс МосБиржи просел к 2450п

Москва. 31 марта. Рынок акций РФ после позитивного открытия в пятницу начал корректироваться вниз вслед за нефтью и на фоне приостановки роста в Европе; индекс МосБиржи опустился в район 2450 пунктов, при этом лучше рынка выглядят акции "Магнита".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2452,43 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1001,61 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,5%.

Доллар стоит 77,14 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -1% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -1% "префы").

Подорожали акции "Магнита" (+2,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Холдинг Segezha (MOEX: SGZH) Group (+2,3%), объединяющий лесопромышленные активы АФК "Система", в пятницу представил ожидаемо слабые на фоне сезонных факторов и продолжающих действовать ограничений результаты по МСФО за IV квартал 2022 года, показав снижение выручки на 20%, до 19,4 млрд рублей, OIBDA - в 1,7 раза, до 4,4 млрд рублей, и чистый убыток в 1 млрд рублей (против прибыли в IV квартале 2021 года на уровне 4,1 млрд рублей).

В целом за 2022 год выручка Segezha по МСФО увеличилась на 15%, до 106,8 млрд рублей, преимущественно за счет эффекта от консолидации активов АО "НЛХК" и "Интер Форест Рус", вошедших в состав группы в III и IV кварталах 2021 года.

Чистая прибыль Segezha составила по итогам 2022 года 6,05 млрд рублей, что в 2,5 раза ниже показателя за 2021 год (15,24 млрд рублей).

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают в пятницу консолидации рынка акций РФ с небольшим снижением.

"В краткосрочной перспективе ждем, что российский рынок будет консолидироваться на текущих уровнях с последующим незначительным снижением. Учитывая перекупленность в акциях Сбера, вероятность небольшой просадки российского рынка представляется высокой. В мире в пятницу выходит большой блок статистики, при этом в отсутствие серьезных новостей американский рынок может продолжить рост", - отмечают аналитики.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон в пятницу слабо позитивный. Китай, как и ожидалось, предоставил относительно сильные данные по деловой активности в феврале. В промышленности темпы роста немного замедлились, а сфера услуг наверстывает упущенное время. Нефть Brent остается выше $79 за баррель, реагируя на проблемы с поставками из Ирака и перспективы роста спроса в КНР. Геополитические риски сохраняются, включая риторику между КНР и США, но рынки пока не предают этому большого значения. Поэтому и российские акции могут удержать позиции выше 2450 пунктов по индексу МосБиржи, полагает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ пока демонстрирует нежелание падать.

В пятницу внешний фон можно назвать нейтральным. Внутренних поводов для сильных движений нет, поэтому день обещает пройти спокойно. В акциях Сбербанка ближайшая техническая поддержка расположена в районе 205 руб. Бумаги "Норникеля" опустились к отметке 15 тыс. руб., и если она не устоит, то техническая картина резко испортится, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций подросли на 0,4-0,7% во главе с Nasdaq, обновив 3-недельные максимумы.

В четверг из окончательных данных министерства торговли США стало известно, что американская экономика США в IV квартале 2022 года выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в октябре-декабре на 2,7%, и аналитики не ожидали пересмотра.

Ухудшение оценки главным образом отражает изменение динамики экспорта и потребительских расходов, говорится в сообщении Минторга.

Глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз в четверг отметила, что еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов, вероятно, будет уместным. Между тем ее коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин указал на довольно широкий диапазон возможных изменений процентной ставки с учетом повышенной неопределенности в экономике.

В Азии в пятницу также отмечалась позитивная динамика индексов акций на фоне неплохих статданных из Японии и Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), однако стагнируют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на максимальные с мая 2022 года 6,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 5,8%, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в марте до 51,9 пункта при прогнозах снижения до 51,5 пункта с февральских 52,6 пункта, отмечает Trading Economics. PMI сферы услуг и строительства в марте увеличился в КНР до 58,2 пункта с 56,3 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с мая 2011 года.

Розничные продажи в Германии в феврале снизились на 1,3% при прогнозах роста на 0,5%.

ВВП Великобритании в IV квартале 2022 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). Предварительные данные указывали на нулевой рост в прошлом квартале, и опрошенные Trading Economics аналитики в целом не ожидали пересмотра предварительной оценки.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте выросли на 6,6% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Темпы роста замедлились по сравнению с 7,3% в феврале. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали чуть более выраженного замедления инфляции, до 6,5%.

Тем временем, потребительские расходы во Франции в феврале сократились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозировали снижение показателя всего на 0,1%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу снижаются после обновления максимумов с середины марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $78,59 за баррель (-0,9% и +1,3% в четверг), майская цена WTI - $73,87 за баррель (-0,7% и +1,9% накануне).

Участники торгов продолжают оценивать вероятные действия центральных банков мира для борьбы с инфляцией в свете недавнего кризиса в банковской сфере, пишет Trading Economics.

Трейдеры также ждут итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет в понедельник.

Фьючерсы на Brent и WTI завершают "в плюсе" вторую неделю подряд.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром в пятницу снизились акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-3,4%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-3,1%), акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-2,6%), En+ (MOEX: ENPG) (-2,6%).

Выросли акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+14,1%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+5,3%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,2%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+4,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+4,2%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 12,01 млрд рублей (из них 3,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,191 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,371 млрд рублей на акции "Магнита").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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