Вероятно существенное улучшение финрезультатов Сегежа в 1К23 - Инвестбанк Синара

Вероятно существенное улучшение финансовых результатов "Сегежа групп" в первом квартале 2023 года как вследствие ослабления рубля, так и за счет восстановления объемов реализации, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

"Как следует из представленной в пятницу отчетности "Сегежа групп" за 4К22 по МСФО, выручка упала на 19% к/к - до 19,4 млрд руб. (соответствует нашему прогнозу), OIBDA с корректировкой на доход от частичного прощения долга по приобретению ООО "Интер Форест Рус" с дочерними предприятиями (3,4 млрд руб.) - на 61% к/к (до 1,0 млрд руб.), что соответствует рентабельности по OIBDA всего в 5,2%. Чистый убыток, составивший 1 млрд руб., оказался не таким значительным, как мы предполагали, ввиду единоразовых статей. Отношение чистого долга к OIBDA за прошлый год выросло с 3,3 до 4,1, из-за чего эмитент, на наш взгляд, может урезать дивиденды за 2022 год или отказаться от их выплаты, - пишет эксперт в обзоре. - В 4К22 против компании работали сразу несколько факторов: относительно сильный рубль, уменьшение объемов реализации пиломатериалов и фанеры из-за слабого в силу сезонности спроса со стороны строительной отрасли в России и Китае и соответствующее давление на отпускные цены. На показатели рентабельности негативно повлияли и проблемы в логистике, связанные с перенаправлением грузов из РФ, и выросшие затраты на их доставку. Впрочем, мы полагаем, что в 4К22 пройдена нижняя точка в нынешнем кризисе компании, поэтому в 1К23 ожидаем существенного улучшения финансовых результатов как вследствие ослабления рубля, так и за счет восстановления объемов реализации".

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