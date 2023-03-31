"Финам" рекомендует "держать" акции NVIDIA с прогнозной ценой $244,5

"Финам" рекомендует "держать" акции NVIDIA Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $244,5 за штуку на конец 2023 года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Долгосрочные перспективы NVIDIA выглядят неплохо. Прогнозы, согласно которым глобальный рынок полупроводников достигнет $1 трлн к концу десятилетия (против $573,5 млрд по итогам 2022 года), по-прежнему остаются актуальными, при этом эмитент занимает прочные позиция в тех сегментах, которые, как ожидается, будут показывать опережающий рост в ближайшие годы. В последнее время подогревает акции компании раскрутка концепции генеративного ИИ, быстро набирающей популярность, прежде всего, в связи с шумихой вокруг чат-бота нового поколения ChatGPT. По оценке исследовательской фирмы Acumen Research and Consulting, рынок генеративного ИИ к 2030 года увеличится до $110,8 млрд с $7,9 млрд в 2022 году, что означает среднегодовые темпы роста в ближайшие 8 лет (CAGR) на уровне 34,3%. В связи с этим можно ожидать дальнейшего быстрого роста спроса на чипы и системы NVIDIA для ИИ, - пишет эксперт. - Между тем большой вопрос связан с текущей оценкой акций, которые торгуются с форвардным мультипликатором P/E на уровне 56х. Это почти в три раза больше, чем у компаний-аналогов, а также существенно превышает среднее историческое значение данного мультипликатора эмитента за последние несколько лет. Полагаю, что хорошие перспективы роста бизнеса NVIDIA уже полностью отражены в цене акций, с фундаментальной точки зрения они уже выглядят переоцененными".

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