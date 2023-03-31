Freedom Finance Global рекомендует держать акции Micron с прогнозной ценой $57

Freedom Finance Global рекомендует держать акции Micron Technology с прогнозной стоимостью на уровне $57 за штуку, сообщается в обзоре экспертов инвестиционной компании.

"Мы оцениваем отчет эмитента по итогам первого квартала 2023 года нейтрально. Благодаря сокращению ключевыми производителями чипов памяти своих мощностей и CAPEX-программ на ближайшие годы можно ожидать более быстрого восстановления баланса спроса и предложения. Несмотря на некоторое улучшение ситуации с запасами и ускоренную нормализацию цен, спрос на конечных рынках продукции все еще несет существенные риски, которые отражаются в регулярных ухудшениях прогнозных темпов роста от крупнейших аналитических агентств и снижении ожидаемых долгосрочных темпов роста рынков DRAM- и NAND-памяти от самой компании. Из-за недозагрузки мощностей и агрессивных списаний запасов компания будет испытывать повышенное давление на маржу и FCF", - указывает старший аналитик Егор Толмачев.

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