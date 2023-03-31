Сильные изменения на рынке ОФЗ в пятницу маловероятны - SberCIB

Сильные изменения доходностей рублевых гособлигаций на торгах в пятницу маловероятны, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Курс рубля, возможно стабилизируется около 76,7 руб./$1 в пятницу, отмечают эксперты инвестбанка.

Индексы деловой активности (PMI) в Китае за март косвенно указывают на сильный спрос на нефть в стране, поставки нефти из Курдистана в Турцию все еще остановлены, в пятницу инвесторы ждут данные по инфляции в США - если рост цен окажется ниже, чем ожидалось, котировки нефти марки Brent могут превысить $81 за баррель, полагают в SberCIB.

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