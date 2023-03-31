Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США и еврозоны, финрезультаты Segezha Group:

- Ценовой индекс расходов на личное потребление в США в феврале;

- ИПЦ для еврозоны в марте;

- Безработица в еврозоне в феврале;

- Отчетность Segezha Group за 2022 год по МСФО.

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