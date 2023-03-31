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31 марта 2023 года 09:57
Вероятно сохранение боковой динамики торгов на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ
Вероятно сохранение боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в пятницу, для 10-летнего бенчмарка ОФЗ 26221 актуальным является диапазон доходности 10,35-10,55% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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.31 марта 2023 года 15:44
Рубль днем заметно дешевеет к доллару и почти не меняется к евро вслед за движением валют на глобальном рынке
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