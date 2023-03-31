Любой негатив может спровоцировать ослабление рубля до 80 руб./$1 - "Алор Брокер"

Любой негатив может спровоцировать очередную несильную волну ослабления национальной валюты с уходом пары доллар/рубль ближе к 80 руб./$1, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль по-прежнему не хочет укрепляться даже на росте котировок нефти. Возможно, связано это с тем, что растет спрос на иностранную валюту со стороны импортеров. Не исключено также, что экспортеры продают сейчас меньше валютной выручки, чем большую часть прошлого года, потому что нашли способ размещения валюты в дружественных юрисдикциях. Пока же складывается впечатление, что пара доллар/рубль ищет временное равновесие около отметки 77 руб./$1. При этом любой негатив может спровоцировать очередную несильную волну ослабления национальной валюты с уходом пары ближе к 80 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.