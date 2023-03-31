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31 марта 2023 года 09:39

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 31 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы 30 марта завершили торги в плюсе, обновив трехнедельные максимумы. В четверг из окончательных данных министерства торговли США стало известно, что американская экономика США в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в октябре-декабре на 2,7%, и аналитики не ожидали пересмотра. Ухудшение оценки главным образом отражает изменение динамики экспорта и потребительских расходов, говорится в сообщении Минторга. При этом число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс. - до 198 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали роста на 5 тыс.

Глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз в четверг отметила, что еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов, вероятно, будет уместным. "В настоящее время я ожидаю умеренного ужесточения денежно-кредитной политики, а потом удержания ее на прежнем уровне до конца этого года", - сказала она. Между тем ее коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин указал на довольно широкий диапазон возможных изменений процентной ставки с учетом повышенной неопределенности в экономике. "Большинство прогнозов предусматривает уравновешивание рисков высокой инфляции и риска дальнейшего распространения банковского кризиса", - отметил он.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу вслед за позитивной динамикой на рынке акций США, а также благодаря хорошим статданным. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось почти на 1% (с начала текущей недели он прибавил примерно 2,5%). Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК подрос на 0,25%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%, при этом он повышается четвертые торги подряд. Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК увеличился на 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,8%.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок в пятницу утром слегка снижаются после повышения днем ранее до максимальных уровней с середины марта. Участники торгов продолжают оценивать вероятные действия центральных банков мира для борьбы с инфляцией в свете недавнего кризиса в банковской сфере. Трейдеры также ждут итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет 3 апреля.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составили $78,46 за баррель, что на 0,18% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг майские контракты подорожали на 1,3% - до $79,27 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром торгуется на уровне $74,34 за баррель, что на 0,04% ниже итогового значения четверга. Стоимость контракта днем ранее поднялась на 1,9% - до $74,37 за баррель. При этом Brent и WTI завершают "в плюсе" вторую неделю подряд.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 30 марта выросла всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,542 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,341 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,05% и составил 109,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 843,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,21%), "ГК Самолет БО-П10" (+0,21%) и "Роснефть БО-05" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-06" (-0,45%), "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,19%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 марта. Первоначально объем размещения составлял от 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 11,3% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация - по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала - в дату окончания 6-го купона. В результате дюрация выпуска составит около 2,2 года.

АО "Холдинговая компания "Эволюция" завершило размещение 7-летнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Размещение займа началось 23 июня 2022 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") завершила размещение облигаций 2-й серии с погашением в декабре 2032 года объемом 2 млрд 978,106 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 марта. Ставка купонов будет переменной и рассчитываться как ключевая ставка ЦБ РФ плюс спред. Размер спреда установлен на уровне 3,35% годовых, ставка 1-го купона соответственно составит 10,85% годовых. Дата окончания 1-го купона - 1 июля 2023 года, остальные купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 8-39-го купонов будет погашено по 3,125% от номинальной стоимости, в результате дюрация составит около 6,3 года. Заем размещен в рамках программы облигаций ППК объемом до 100 млрд рублей. Срок действия программы - до 2036 года, облигации в рамках программы смогут размещаться на срок до 12 лет.

Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" (ранее Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию ЖКХ") 30 марта начала размещение двух выпусков облигаций серий 001P-12 и 001P-15 общим объемом 11,9 млрд рублей. Срок обращения выпусков 25 лет. Объем серии 001Р-12 - 2,648 млрд рублей, серии 001Р-15 - 9,238 млрд рублей. Ставка купонов до погашения установлена на уровне 3% годовых, предусмотрена амортизация. Облигации будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 001Р. Объем программы - 150 млрд рублей, в рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 25 лет.

АО "ЕвроТранс" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 13,6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 14,48% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. В результате дюрация выпуска составит около 2,85 года. Сбор заявок на выпуск проходил с 28 по 30 марта. Техразмещение запланировано на 4 апреля.

ООО "ВИС финанс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,54% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 30 марта. Первоначально объем размещения планировался в размере не более 3 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 4 апреля.

Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-22 объемом 10 млрд рублей на уровне 9,7% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,94% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 30 марта. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей Техразмещение запланировано на 6 апреля.

Россельхозбанк (РСХБ) 3 апреля c 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии БO-07-002P объемом 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 5 апреля.

Росбанк (MOEX: ROSB) планирует 5 апреля провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций устойчивого развития серии БО-003P-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 150 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Техразмещение запланировано на 7 апреля.

ОАО "РЖД" установило ставку 15-18-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 9,3% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 10 млрд рублей в апреле 2016 года по ставке полугодового купона 10,3% годовых до оферты с исполнением 14 апреля 2023 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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