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31 марта 2023 года 09:33
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в пятницу в верхней части диапазона 2450-2488п - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в пятницу в верхней части диапазона 2450-2488 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "В числе фаворитов выделяем акции нефтегазового сектора, а также "АЛРОСА", которые сильно отстали от всего рынка, кроме того, не исключаем, что компания может неожиданно объявить дивиденды. Ожидаем постепенное увеличение спроса на бумаги "Магнита", которые уже довольно продолжительное время двигаются в боковике. Что касается акций Сбербанка, то снижение в четверг было довольно символическим, учитывая предыдущий рост. Считаем, что бумаги банка будут консолидироваться на ранее достигнутых отметках на торгах в пятницу", - указывает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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