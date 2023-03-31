Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в пятницу в верхней части диапазона 2450-2488п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в пятницу в верхней части диапазона 2450-2488 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"В числе фаворитов выделяем акции нефтегазового сектора, а также "АЛРОСА", которые сильно отстали от всего рынка, кроме того, не исключаем, что компания может неожиданно объявить дивиденды. Ожидаем постепенное увеличение спроса на бумаги "Магнита", которые уже довольно продолжительное время двигаются в боковике. Что касается акций Сбербанка, то снижение в четверг было довольно символическим, учитывая предыдущий рост. Считаем, что бумаги банка будут консолидироваться на ранее достигнутых отметках на торгах в пятницу", - указывает аналитик в комментарии.

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