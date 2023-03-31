Brent - $78,43 за баррель

Рынок акций США вырос в четверг на статданных и корпоративных новостях. Фондовые индексы стран АТР растут в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, обновив трехнедельные максимумы.

"Еще один день без неприятных сюрпризов из банковского сектора поднял рынки и вернул инвесторам аппетит к риску", - отметил Ричард Хантер из Interactive Investor.

В четверг из окончательных данных министерства торговли США стало известно, что американская экономика США в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в октябре-декабре на 2,7%, и аналитики не ожидали пересмотра.

Ухудшение оценки главным образом отражает изменение динамики экспорта и потребительских расходов, говорится в сообщении Минторга.

Число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс. - до 198 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали роста на 5 тыс.

"Небольшой рост числа заявок в контексте пересмотра оценки ВВП в сторону снижения может означать, что эффект от действий ФРС начинает проявляться, однако важно помнить, что число заявок относительно низкое, а данные о ВВП по-прежнему указывают на экономический рост", - написал Майк Левенгарт из Morgan Stanley (SPB: MS).

Глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз в четверг отметила, что еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов, вероятно, будет уместным.

"В настоящее время я ожидаю умеренного ужесточения денежно-кредитной политики, а потом удержания её на прежнем уровне до конца этого года", - сказала она.

Между тем её коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин указал на довольно широкий диапазон возможных изменений процентной ставки с учетом повышенной неопределенности в экономике.

"Большинство прогнозов предусматривает уравновешивание рисков высокой инфляции и риска дальнейшего распространения банковского кризиса", - отметил он.

Также инвесторы оценивали новости из корпоративного сектора.

Цена бумаг RH Inc. (SPB: RH) снизилась на 3,3%. Американский производитель мебели и декора в четвертом квартале 2022 финансового года сократил чистую прибыль на 27,3%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались хуже ожиданий аналитиков.

Акции Roku Inc. (SPB: ROKU) подешевели на 3,6%. Выпускающая стриминговое оборудование компания анонсировала сокращение около 6% штата, или порядка 200 сотрудников.

Рыночная стоимость Concentrix Corp. понизилась на 1,5% на сообщении, что ИТ-компания покупает конкурирующую Webhelp за $4,8 млрд с учетом долга. Ожидается, что выручка объединенной компании в 2023 финансовом году составит около $9,8 млрд. Закрытие сделки запланировано на конец текущего года.

Котировки бумаг Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) рухнули на 26% после того, как американский ритейлер сообщил, что ожидает падения продаж вдвое в минувшем финквартале, и анонсировал размещение акций на $300 млн - при том, что капитализация компании сейчас составляет порядка $75 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 141,43 пункта (0,43%) и составил 32859,03 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подорожавшие на 1,8%, лидером снижения - бумаги American Express Co. (SPB: AXP), подешевевшие на 0,7%.

Standard & Poor''s 500 повысился на 23,02 пункта (0,57%) - до 4050,83 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 87,24 пункта (0,73%) и составил 12013,47 пункта. Ранее в ходе сессии индикатор достигал максимума с 15 февраля.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу вслед за позитивной динамикой на рынке акций США, а также благодаря хорошим статданным.

Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 6,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Это максимальные темпы подъема с мая 2021 года, причем показатель вырос по итогам двенадцатого месяца подряд.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 5,8%, сообщает Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:20 МСК увеличилось почти на 1%. С начала текущей недели он прибавил примерно 2,5%.

Лидерами подъема в пятницу выступают акции сталелитейных компаний Kobe Steel Ltd., подорожавшие на 4,4%, Nippon Steel Corp. - на 4,1% и JFE Holdings Inc. - на 4%.

Помимо этого дорожают бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 2,5%, автопроизводителя Toyota Motor - на 2,3%, крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing - на 0,5%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК увеличился на 0,25%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%, при этом он повышается четвертые торги подряд.

Лидером роста на Гонконгской фондовой бирже выступают акции ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA), подорожавшие на 6,1% и 3,6% соответственно.

Также существенно повышаются котировки бумаг девелопера Sands China (SPB: 1928) - на 3,2%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 4,5%, производителя продуктов питания WH Group (SPB: 288) - на 2,6%.

Между тем цена акций интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) снижается на 1,3%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,7%, девелопера Country Garden Holdings (SPB: 2007) - на 4,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в марте до 51,9 пункта по сравнению с 52,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

Между тем эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 51,5 пункта, отмечает Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе. Индикатор превышает данный уровень третий месяц подряд, до этого три месяца показатель находился ниже этой отметки. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

PMI сферы услуг и строительства в марте увеличился до 58,2 пункта с 56,3 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с мая 2011 года.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК увеличился на 0,9%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 1,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,8%, сталелитейной Posco - на 8,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,8%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 2,5%.

Котировки бумаг банков также продемонстрировали положительную динамику: Macquarie Group - на 2,6%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,6%, ANZ Bank - на 0,3%, National Australia Bank - на 0,2%.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу снижаются после повышения днем ранее до максимальных уровней с середины марта, сообщает MarketWatch.

Участники торгов продолжают оценивать вероятные действия центральных банков мира для борьбы с инфляцией в свете недавнего кризиса в банковской сфере, пишет Trading Economics.

"Если данные из США не начнут подавать сигналы рецессии, а рынок в целом будет демонстрировать склонность к риску, восстановительное ралли нефти может продолжиться благодаря менее агрессивному Федрезерву, чуть подешевевшему доллару и надеждам на восстановление экономики Китая", - полагает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Трейдеры также ждут итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет в понедельник.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 МСК составляют $78,43 за баррель, что на $0,17 (на 0,22%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг майские контракты подорожали на $0,99 (на 1,3%) - до $79,27 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром торгуется на уровне $74,3 за баррель, что на $0,07 (на 0,09%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Стоимость контракта днем ранее поднялась на $1,4 (на 1,9%) - до $74,37 за баррель.

При этом Brent и WTI завершают "в плюсе" вторую неделю подряд.