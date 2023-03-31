Пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит боковое движение в пятницу - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит боковое движение на торгах в пятницу, консолидируясь около уровня 77 руб./$1, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Торговая активность долларом с расчетами "завтра" увеличилась относительно средненедельных значений, при этом волатильность на рынке оставалась пониженной. Мы связываем данную динамику с разовым эффектом и считаем, что торговая активность будет пониженной в ходе ближайших торговых сессий, - пишет эксперт в комментарии. - Отметим, что евро превысил отметку 84 руб./EUR1 впервые с 20 апреля 2022 года. Поддержку европейской валюте продолжает оказывать ее удорожание на глобальных рынках на фоне расхождения денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ (последний запаздывает с повышением ставок). Обращаем внимание при этом, что снижаются опасения риска банковского кризиса. Мы считаем, что ожидать волатильности на валютном рынке на торгах в пятницу не приходится, полагаем, что доллар продолжит проторговывать отметку 77 руб./$1".

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