.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может остановить текущий подъем на уровнях 2465-2505п - БКС Экспресс
.
31 марта 2023 года 09:09
Индекс Мосбиржи может остановить текущий подъем на уровнях 2465-2505п - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи может остановить текущий подъем на уровнях 2465-2505 пунктов на фоне локальной перегретости, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Амплитуда колебаний на российском рынке акций начала снижаться. В четверг индекс Мосбиржи хотя и показал небольшой итоговый рост, но большую часть времени просто консолидировался чуть выше 2460 пунктов. Обороты торгов в такой ситуации снизились (до 33,5 млрд руб.). Техническая картина по индексу остается растущей, однако котировки уже пришли к промежуточной области сопротивления 2465-2505 пунктов. Этот район может выступить временной точкой торможения на фоне локальной перегретости, ранее он несколько раз уже останавливал восходящие импульсы", - пишет аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
31 марта 2023 года 09:57
роятно сохранение боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в пятницу, для 10-летнего бенчмарка ОФЗ 26221 актуальным является диапазон доходности 10,35-10,55% годовых, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Настоящее сообщение содержит... читать дальше
.31 марта 2023 года 09:46
Любой негатив может спровоцировать очередную несильную волну ослабления национальной валюты с уходом пары доллар/рубль ближе к 80 руб./$1, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль по-прежнему не хочет укрепляться даже на росте... читать дальше
.31 марта 2023 года 09:39
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 31 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.31 марта 2023 года 09:33
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в пятницу в верхней части диапазона 2450-2488 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "В числе фаворитов выделяем акции нефтегазового сектора, а также "АЛРОСА", которые сильно отстали от всего рынка, кроме того, не... читать дальше
.31 марта 2023 года 09:21
Пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит боковое движение на торгах в пятницу, консолидируясь около уровня 77 руб./$1, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Торговая активность долларом с расчетами "завтра" увеличилась... читать дальше
.31 марта 2023 года 09:10
Рынок акций США вырос в четверг на статданных и корпоративных новостях. Фондовые индексы стран АТР растут в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в пятницу. читать дальше
.31 марта 2023 года 09:02
Рубль утром немного подрос относительно доллара, стабилен к юаню под влиянием позитивных внешних факторов
Москва. 31 марта. Доллар США чуть теряет, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль немного подрастает на фоне позитивных внешних факторов. читать дальше
.30 марта 2023 года 19:43
Рубль завершил торги четверга падением к евро и небольшим повышением к доллару вслед за их динамикой на Forex
Москва. 30 марта. Доллар США немного опустился, евро, напротив, довольно значительно подорожал, обновив одиннадцатимесячный максимум на Московской бирже по итогам четверга; рубль упал к бивалютной корзине в условиях более существенного снижения в паре с евро. читать дальше
.30 марта 2023 года 19:34
Москва. 30 марта. Рынок акций РФ в четверг умеренно подрос по основным индексам вслед за подъемом мировых фондовых площадок и нефти на надеждах завершения банковского кризиса в США и Европе; индекс Мосбиржи превысил 2465 пунктов, завершив ростом пятые торги подряд и обновив пик на закрытие с сентября, при этом динамика blue chips оказалась смешанной из-за выборочной фиксации прибыли игроками. читать дальше
.30 марта 2023 года 19:18
Котировки евробондов РФ продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений цен UST
Москва. 30 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились. читать дальше
.30 марта 2023 года 19:02
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций Hormel Foods с "покупать" до "держать" на фоне отчета компании за 1К23, сообщается в обзоре. "Недавно Hormel отчиталась за 1К23: прибыль на акцию (EPS) составила $0,40, что на $0,05 ниже консенсус-прогноза и на 10% меньше показателя за... читать дальше
.30 марта 2023 года 18:45
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Genomics Immunology ETF с целевой ценой $30,9 на 12 месяцев и потенциалом роста в размере 33,5% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Научные открытия в области геномики способны возыметь трансформационный... читать дальше
.30 марта 2023 года 18:32
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций Lululemon Athletica с $350 до $432 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Эксперты отмечают, что у компании сильный бренд, она наращивает продажи напрямую потребителям (модель D2C), что... читать дальше
.30 марта 2023 года 18:02
БКС Экспресс сохраняет позитивную оценку цены акций ЦИАН на долгосрочном горизонте, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Евгения Калянова. "Сервис онлайн-объявлений о недвижимости ЦИАН опубликовал отчетность по МСФО за IV квартал и полный 2022 год. Компания показала сильные растущие... читать дальше
.30 марта 2023 года 17:40
Котировки бумаг (GDR) "Ленты" могут вырасти на 18-23% от текущего уровня, сообщается в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко. "Результаты "Ленты" по МСФО за 2022 год оказались немного хуже наших ожиданий, оцениваем их слабонегативно.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.