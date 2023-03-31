Индекс Мосбиржи может остановить текущий подъем на уровнях 2465-2505п - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может остановить текущий подъем на уровнях 2465-2505 пунктов на фоне локальной перегретости, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Амплитуда колебаний на российском рынке акций начала снижаться. В четверг индекс Мосбиржи хотя и показал небольшой итоговый рост, но большую часть времени просто консолидировался чуть выше 2460 пунктов. Обороты торгов в такой ситуации снизились (до 33,5 млрд руб.). Техническая картина по индексу остается растущей, однако котировки уже пришли к промежуточной области сопротивления 2465-2505 пунктов. Этот район может выступить временной точкой торможения на фоне локальной перегретости, ранее он несколько раз уже останавливал восходящие импульсы", - пишет аналитик в комментарии.

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