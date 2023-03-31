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31 марта 2023 года 09:02

Рубль утром немного подрос относительно доллара, стабилен к юаню под влиянием позитивных внешних факторов

Москва. 31 марта. Доллар США чуть теряет, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль немного подрастает на фоне позитивных внешних факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 76,9025 руб./$1 (-17,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 18,38 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,2 коп. - до 11,194 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль показывает слабо выраженную позитивную динамику на фоне роста мировых рынков капитала и отсутствия ярких негативных факторов. Нефтяные котировки чуть снижаются.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,08 за баррель, что на 0,24% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,36 за баррель, что на 0,01% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, обновив трехнедельные максимумы.

В четверг из окончательных данных министерства торговли США стало известно, что американская экономика США в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в октябре-декабре на 2,7%, и аналитики не ожидали пересмотра.

Глава Федерального резервного банка Бостона Сьюзен Коллинз в четверг отметила, что еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов, вероятно, будет уместным.

"В настоящее время я ожидаю умеренного ужесточения денежно-кредитной политики, а потом удержания ее на прежнем уровне до конца этого года", - сказала она.

Между тем ее коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин указал на довольно широкий диапазон возможных изменений процентной ставки с учетом повышенной неопределенности в экономике.

"Большинство прогнозов предусматривает уравновешивание рисков высокой инфляции и риска дальнейшего распространения банковского кризиса", - отметил он.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу растут: японский Nikkei 225 прибавляет 0,92%, китайский CSI300 растет на 0,16%, гонконгский Hang Seng - на 0,86%, южнокорейский Kospi - на 1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,79%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,29%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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