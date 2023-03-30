Рубль завершил торги четверга падением к евро и небольшим повышением к доллару вслед за их динамикой на Forex

Москва. 30 марта. Доллар США немного опустился, евро, напротив, довольно значительно подорожал, обновив одиннадцатимесячный максимум на Московской бирже по итогам четверга; рубль упал к бивалютной корзине в условиях более существенного снижения в паре с евро.

Курс доллара США составил 77,08 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,38 руб./EUR1, подорожав на 57,5 копейки. При этом евро поднялся выше 84 руб. впервые с 20 апреля 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,75 копейки - до 80,36 рубля. Курс китайского юаня снизился на 0,8 копейки - до 11,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги разнонаправленными движениями в основных парах, евро заметно укрепился в четверг вслед за динамикой этой валюты на рынке Forex. На глобальном рынке евро вырос в паре с долларом на фоне снижения опасений относительно банковского кризиса и с учетом окончательных данных министерства торговли США об изменении американской экономики в четвертом квартале.

Экономика США за этот период выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы, что оказалось хуже прогнозов. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в октябре-декабре на 2,7%, и аналитики не ожидали пересмотра. Ухудшение оценки главным образом отражает изменение динамики экспорта и потребительских расходов, говорится в сообщении Минторга.

В третьем квартале минувшего года ВВП США вырос на 3,2%. За весь 2022 год объем американской экономики увеличился на 2,1%, то есть темпы повышения резко замедлились по сравнению с 5,9% годом ранее.

Предварительная оценка ВВП за первый квартал будет обнародована 27 апреля.

Инфляция в РФ с 21 по 27 марта составила 0,05% после 0,10% с 14 по 20 марта, 0,02% с 7 по 13 марта и нулевой инфляции с 28 февраля по 6 марта, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца цены к 27 марта выросли на 0,17%, с начала года цены к этой дате повысились на 1,47%.

Как отмечалось, специфика прошлогодней динамики потребительских цен с резким разгоном в первой половине марта 2022 года и последующим некоторым замедлением во второй половине марта сформировала нестандартную статистическую ситуацию: в зависимости от методики подсчета оценка годовой инфляции может существенно различаться.

Из данных за 27 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 марта замедлилась до 4,0% (с 5,1% на 20 марта, 6,8% на 13 марта, 9% на 6 марта и 10,99% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 4,30%, если высчитывать из среднесуточных данных за март 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале). Опрошенные "Интерфаксом" аналитики (отмечая условность еженедельного расчета годовых цен) считают, что расчеты исходя из недельной динамики точнее отражают годовые цифры, если в течение месяца были сильные колебания цен.

Таким образом, годовая инфляция замедлилась до таргета в 4%, впервые с октября 2020 года (тогда она также равнялась 4,0%, но уже с ноября 2020 года неизменно превышала таргет с пиком в апреле 2022 года в 17,8%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 17 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, а также оставил неизменным сигнал, отметив, что баланс рисков для инфляции с предыдущего заседания 10 февраля существенно не изменился. "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил Центробанк, повторив февральскую фразу дословно.

На пресс-конференции 17 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина также повторила свой февральский тезис о том, что вероятность повышения ставки в этом году выше вероятности ее снижения.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2023 году составляет 6,2%.

Годовая инфляция в России по итогам марта опустится ниже 4%, может продолжить замедляться и дальше, заявил накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. "Уже по итогам марта инфляция (годовой показатель - ИФ) опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться", - сказал он.

Нефтяные котировки растут в четверг благодаря оптимизму инвесторов в отношении перспектив китайской и американской экономики, пишет MarketWatch.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,06% - до $79,11 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,63% - до $74,16 за баррель.

Кроме того, накануне стало известно, что товарные резервы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей. Падение стало рекордным с начала года. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 281 тыс. баррелей.

Страны Евросоюза и группы G7 пока не пришли к договоренности об изменении "потолка" цен на российскую нефть, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Шеридан Ферри. "Комиссия уже провела свой анализ. Мы находимся в контакте с государствами-членами. Среди них нет большинства, чтобы изменить в настоящее время "потолок" цен. А также нет большинства и в G7, чтобы это осуществить", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что учрежденный ранее механизм ограничения цен на нефть из РФ предусматривает пересмотр их "потолка", и Еврокомиссия играет в этом процессе свою роль, но среди стран ЕС сейчас нет согласия по данному вопросу.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел "потолок" цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет установили страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Австралия.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в четверг российская валюта подешевела к евро, динамику рубля относительно доллара США можно назвать нейтральной. "К факторам, способным оказать давление на российскую валюту, по-прежнему можно отнести высокий дефицит бюджета. Минфин при этом не спешит наращивать долг и возвращаться к размещению флоатеров ОФЗ-ПК, которые позволили ведомству разместить рекордные объемы ОФЗ в четвертом квартале прошлого года. По итогам первого квартала 2023 года общий объем размещений ОФЗ составил порядка 738 млрд рублей по номиналу, что более чем в 4 раза меньше объема, размещенного в четвертом квартале 2022 года. Как и предполагалось, за счет выпадения из статистики данных за март прошлого года, когда цены выросли на 7,6%, инфляция в РФ в марте показала заметное снижение. Согласно недельным данным Росстата, по состоянию на 27 марта годовая инфляция замедлилась до 4%, совпав с таргетом регулятора. Тем не менее, на фоне ослабления рубля по отношению к доллару с начала декабря прошлого года примерно на 20% удорожание импорта, вероятно, будет оказывать повышательное давление и на инфляцию в целом. Если говорить о зарубежных событиях, завтра ожидается публикация предварительных данных по мартовской инфляции в еврозоне. В США в пятницу опубликуют февральскую статистику по показателю PCE, на который ориентируется ФРС при оценке инфляции", - говорит Беспалов.

"На российском валютном рынке рубль к окончанию рабочего дня демонстрировал минимальное изменение к доллару и заметно терял позиции в паре с евро. В частности, курс единой европейской валюты впервые с апреля 2022 года обосновался выше 84 руб. В целом ситуация на рынке РФ отражала движение валютных пар на зарубежных площадках, где "евро-доллар" укреплялся к концу дня на 0,7%, и в целом американская валюта чувствовала себя крайне слабой, теряя около 0,5% по индексу DXY. В том числе падение USD было усилено пересмотром в сторону понижения данных по ВВП США за 4-й кв. 2022 года, хотя рынок не ожидал изменений. Кроме того, выросло число первичных заявок на получение пособий по безработице (как в сравнении с предыдущей отчетной неделей, так и ожиданиями инвесторов). Несмотря на заметное ослабление USD на внешних рынках, доллар с окончанием периода мартовских платежей в бюджет чувствует себя вполне уверенно выше 77 руб. и, по всей видимости, в апреле будет готов к обновлению мартовских максимумов", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 марта на 10,82 копейки, до 77,0863 руб./$1, и увеличил курс евро на 27,8 копейки, до 83,7639 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг укрепился на 11,54 копейки по отношению к среде и составил 77,0991 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 9,76 копейки и составил 77,094 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 569,871 млн, из которых $383,689 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 186,182 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 31,84 копейки, до 83,7596 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 32,42 копейки, до 83,83 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR731,063 млн, из которых EUR125,982 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR605,081 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК столь же несущественно поднялись относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,48% и 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 7,88% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 1 б.п. каждая - до 8,33% и 8,49% годовых соответственно.