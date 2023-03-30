Рынок акций РФ в четверг превысил 2465п по индексу Мосбиржи на внешнем оптимизме

Москва. 30 марта. Рынок акций РФ в четверг умеренно подрос по основным индексам вслед за подъемом мировых фондовых площадок и нефти на надеждах завершения банковского кризиса в США и Европе; индекс Мосбиржи превысил 2465 пунктов, завершив ростом пятые торги подряд и обновив пик на закрытие с сентября, при этом динамика blue chips оказалась смешанной из-за выборочной фиксации прибыли игроками.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2465,93 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1006,43 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,7%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 77,19 рубля (+0,04 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,3%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +1,4% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций начинал торги в четверг с небольшого снижения, однако нашел силы выбраться в небольшой "плюс" по индексам. В авангарде роста были акции "Татнефти", которые дорожали на позитивном корпоративном новостном фоне. Остальные представители нефтегазового сектора также смотрелись неплохо на фоне продолжающихся попыток нефти Brent вернуться к отметке $80 за баррель на фоне улучшения общерыночных настроений и ослабления доллара к основным валютам, полагает эксперт.

"Опасения, связанные с негативом в банковском секторе США и Европы, отступают, соответственно, риск-аппетит восстанавливается. Финальный рост ВВП США за IV квартал составил 2,6% г/г, что ниже ожиданий и промежуточной оценки (+2,7%), а число обращений американцев за пособием по безработице за минувшую неделю выросло сильнее прогноза", - констатирует эксперт.

В конце недели инвесторы обратят внимание на выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса. Также выйдут индексы экономической активности (PMI) в производстве и секторе услуг в Китае, первая оценка мартовского индекса потребительских цен еврозоны, данные по расходам и доходам потребителей в Штатах за февраль. В России "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) представит годовые финрезультаты по МСФО. Пятница - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "ФосАгро" (MOEX: PHOR) за 2022 год.

Не исключено, что накопленная перекупленность и приближение выходных станут причинами частичной фиксации прибыли в пятницу. Прогноз по индексу Мосбиржи на 31 марта - 2410-2510 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ подрос на оптимизме в отдельных бумагах, а также на фоне преобладания покупателей на внешних площадках.

Обыкновенные акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+19,9%, до 125,4 рубля) без фундаментальных новостей обновили максимум с февраля 2022 года, при этом объем торгов превысил 4,35 млрд рублей. В последний раз при этом компания выплачивала дивиденды только на привилегированные бумаги, в связи с чем текущий скачок вряд ли можно назвать связанным с дивидендным фактором, полагает аналитик.

Бумаги "Татнефти" (373,4 рубля) еще в конце февраля текущего года возобновили уверенное повышение и в четверг поднялись до пиков с ноября 2022 года, очевидно, в ожидании дивидендов. "Татнефть" ранее осуществила выплаты за первое полугодие, III квартал и 9 месяцев 2022 года с максимальной доходностью по обоим видам бумаг чуть выше 11%. Акции ТМК и сталелитейных компаний скорректировались вниз после повышения предыдущих дней.

В США темпы роста ВВП в IV квартале пересмотрены с понижением, что в целом поддерживает курс на смягчение риторики ФРС. В Европе индексы подросли на фоне отсутствия негативных новостей о состоянии банковского сектора. Нефть подросла на фоне восстановления оптимизма на мировых фондовых площадках, а также более ограниченного предложения сырья из России и иракского Курдистана. Тем не менее уверенности в сильном росте мировой экономики на рынке все еще нет, полагает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС в целом сохраняют курс на район важных предыдущих пиков 2492 пункта (максимум сентября 2022 года) и 1029 пунктов (максимум текущего года). Уже в пятницу последний день с финальными дивидендами можно будет купить акции "ФосАгро" (465 руб. на акцию), а "Сегежа Групп" и Qiwi (MOEX: QIWI) планируют отчитаться за конец 2022 года по МСФО, напомнила Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников также отмечает, что индекс Мосбиржи находится у важных уровней сопротивления, в случае преодоления которых открывается новый потенциал для роста. В ближайшие торговые сессии индикатор попробует протестировать отметку 2490 пунктов, полагает аналитик.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, российские индексы консолидируются на достигнутых высотах, поток корпоративных новостей пока скудный. Корректируются вниз бумаги металлургов, но выросли акции "Татнефти" на дивидендных надеждах.

"ЦБ РФ намерен разрешить банкам с базовой лицензией работать с бумагами 1-го уровня листинга любой биржи. Также может быть предоставлена возможность приобретения акций и долей участия иностранных юридических лиц. Как минимум, это частично расширит возможности банков по инвестированию, хотя и сегодня они могут покупать такие бумаги на Московской бирже", - отмечает аналитик.

Слабость металлургов является следствием резкого рывка вверх этих бумаг в начале недели и приостановки ослабления рубля.

"Накануне появилась информация, что председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил группе республиканцев, что в текущем году, скорее всего, осталось одно лишь повышение ставки. В ЕЦБ повышение ставки продолжится, так как уровень инфляции в еврозоне существенно выше американской", - отмечает Кочетков.

Впрочем, инфляция в еврозоне также может весьма быстро замедлиться, так как основной всплеск роста цен пришелся на весну прошлого года. Другим поводом для оптимизма европейских акций является ослабление рисков банковского кризиса. Как минимум, с начала недели нет каких-либо новостей о проблемах очередного банка, констатирует аналитик.

В Азии в четверг отмечалась позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,7-1,3%) и США (индексы растут на 0,1-0,7%).

Оценка роста ВВП США в IV квартале ухудшена до 2,6% с 2,7%, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. При этом аналитики не ожидали пересмотра динамики показателя. В третьем квартале минувшего года ВВП США вырос на 3,2%.

На нефтяном рынке цены в четверг возобновили рост. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,06 за баррель (+1% и -0,5% в среду), майская цена WTI - $74,07 за баррель (+1,5% и -0,3% накануне).

В ходе торгов в среду котировки росли на данных о том, что на прошлой неделе запасы нефти в США упали на максимальную величину в текущем году. Однако в дальнейшем они перешли к снижению, поскольку трейдеры обеспокоены перспективами мировой экономики, которая может впасть в рецессию, что приведет к сокращению спроса на топливо, сообщает MarketWatch.

Опубликованные накануне данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей (ожидался рост на 1,75 млн баррелей), резервы бензина снизились на 2,9 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,25 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+10,7%) в ожидании выхода в четверг отчета по МСФО за 2022 год, также подорожали акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+27%), "Русснефти" (+19,9%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+14,7%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+10,6%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+6,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+5,1%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+4,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4,4%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-2,7%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-2,3%), бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,2%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,2%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1%).

"КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-0,3%) не планирует возобновлять публикацию отчетности по МСФО в 2023 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

После начала военной операции на территории Украины "КАМАЗ" оказался под санкциями ЕС, Великобритании и США, а также Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. Гендиректор компании Сергей Когогин и ее основной акционер - госкорпорация "Ростех" (доля 47,1%) также были включены в санкционные списки западных стран (ЕС, США и др.). На этом фоне автопроизводитель впервые за 10 лет не стал публиковать отчетность по МСФО за I полугодие 2022 г. В конце прошлого года в компании сообщали, что публиковать отчет за весь 2022 г. также не планируется.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 29,59 млрд рублей (из них 7,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,25 млрд рублей на акции "Газпрома" и 1,783 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").