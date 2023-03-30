Котировки евробондов РФ продемонстрировали смешанную динамику на фоне незначительных изменений цен UST

Москва. 30 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 34 базисных пункта, подешевев до 61,48% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 10,05% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,25% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 9,81% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 23 базисных пункта, до 42,83% от номинала (его доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 12,8% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году прибавили в цене 56 базисных пунктов, подорожав до 43,87% от номинала (их доходность снизилась на 41 базисный пункт - до 35,33% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 6 базисных пунктов - до 42,8% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов и составила 27,7% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене за день - котировки составили 41,34% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 21,88% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день всего на 5 базисных пунктов - до 87,16% от номинала (его доходность выросла на 45 базисных пунктов - до 32,53% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 65,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют в четверг смешанную динамику, в частности, "короткие" выпуски слегка снижаются в цене, в то время как "длинные" бумаги дорожают.

Индекс волатильности CBOE VIX, часто называемый "индексом страха Уолл-стрит", находится около отметки в 19 пунктов, что является минимумом за месяц. "Это говорит о том, что к инвесторам возвращается уверенность после стремительного развития событий вокруг некоторых американских и европейских банков, и ожидания относительно дальнейшей траектории процентных ставок снова пересматриваются", - написал инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд.

Тем временем в четверг из окончательных данных министерства торговли США стало известно, что американская экономика США в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в октябре-декабре на 2,7%, и аналитики не ожидали пересмотра. Ухудшение оценки главным образом отражает изменение динамики экспорта и потребительских расходов, говорится в сообщении Минторга.

Кроме того, число первичных заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс. - до 198 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали роста на 5 тыс.