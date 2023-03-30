"БКС МИ" понизил рекомендацию для акций Hormel Foods до "держать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций Hormel Foods с "покупать" до "держать" на фоне отчета компании за 1К23, сообщается в обзоре.

"Недавно Hormel отчиталась за 1К23: прибыль на акцию (EPS) составила $0,40, что на $0,05 ниже консенсус-прогноза и на 10% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Менеджмент также понизил ориентир EPS на финансовый 2023 год до $1,70-1,82 с $1,83-1,93. Мы понижаем нашу оценку EPS на финансовый 2023 год до $1,70 с $1,90 по нижней границе пересмотренного ориентировочного диапазона компании, что предполагает снижение на 7% против 2022 года. В 2024 году ждем роста прибыли, но снижаем прогноз с $2,0 до $1,8 с учетом более низкой базы в 2023 году. Наш пятилетний прогноз темпа роста прибыли - 6% (против 8% ранее)", - пишут аналитики инвесткомпании.

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