"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares Genomics Immunology ETF с целевой ценой $30,9 на 12 месяцев и потенциалом роста в размере 33,5% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Научные открытия в области геномики способны возыметь трансформационный эффект в лечении рака и множества редких наследственных заболеваний, а иммунология, в свою очередь, обрела особую значимость за последние годы в условиях пандемии коронавируса. Инструмент iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF дает возможность вложиться в эти быстрорастущие и многообещающие направления медицины, и на текущих уровнях он выглядит весьма недооцененным с фундаментальной точки зрения", - отмечает аналитик Зарина Саидова.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Индекс включает в себя компании сектора здравоохранения, специализирующиеся на генной инженерии, биотехнологиях, разработке диагностических генетических тестов, а также на иммунологических разработках, в том числе онкоиммунологии.

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