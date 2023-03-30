"БКС МИ" повысил целевую цену акций Lululemon Athletica до $432

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций Lululemon Athletica с $350 до $432 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что у компании сильный бренд, она наращивает продажи напрямую потребителям (модель D2C), что позволит увеличить рентабельность. Lululemon продает больший процент продукции по полной цене, чем конкуренты, и ей не придется снижать цены, чтобы реализовать запасы.

"Скорректированная прибыль на акцию (EPS) за финансовый 4К23 увеличилась до $4,40 с $3,37 годом ранее, выше консенсуса ($4,26) и прогноза компании ($4,22-4,27). В финансовом 2024 году компания ожидает выручку $9,3-9,41 млрд, что выше доотчетного консенсуса $9,1 млрд, а скорректированную прибыль на уровне $11,50-11,72/акц. Наш прогноз совокупных годовых темпов роста EPS на 5 лет - 19%", - пишут аналитики.

По их мнению, Lululemon удастся решить проблему роста транспортных расходов и достичь результатов за финансовый 2024 год выше прогнозов. Эксперты "БКС МИ" считают, что у компании одни из наиболее серьезных перспектив в секторе ритейлеров одежды.

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