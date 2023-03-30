Цена бумаг Ленты может вырасти еще на 18-23% - Freedom Finance Global

Котировки бумаг (GDR) "Ленты" могут вырасти на 18-23% от текущего уровня, сообщается в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко.

"Результаты "Ленты" по МСФО за 2022 год оказались немного хуже наших ожиданий, оцениваем их слабонегативно. Диапазон целевой цены по бумагам эмитента понижен до 872-909 руб. в рамках консервативного и позитивного сценариев соответственно. Потенциал роста равен 18-23% к текущим котировкам. Маловероятно, что "Лента" будет выплачивать дивиденды, даже если получит такую возможность в текущем году", - отмечает эксперт.

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