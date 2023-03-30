Рубль днем почти не меняется к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 30 марта. Доллар США слегка понижается, евро незначительно укрепляется на Московской бирже в четверг днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению.

Курс доллара США составил 77,11 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,82 руб./EUR1, подорожав на 2 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,6 копейки - до 80,13 рубля. Курс китайского юаня снизился на 1,8 копейки - до 11,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует слабые разнонаправленные колебания к доллару и евро в ходе дневных торгов в ожидании новых драйверов к движению, в том числе, с глобального рынка. Международные инвесторы ждут публикации окончательных данных об изменении американской экономики в четвертом квартале, которые министерство торговли США опубликует в 15:30 МСК.

Аналитики ожидают, что Федеральная резервная система понизит процентные ставки примерно на 70 базисных пунктов до конца текущего года - до 4,3% годовых. Свежие статданные могут повлиять на эти прогнозы.

Инфляция в РФ с 21 по 27 марта составила 0,05% после 0,10% с 14 по 20 марта, 0,02% с 7 по 13 марта и нулевой инфляции с 28 февраля по 6 марта, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца цены к 27 марта выросли на 0,17%, с начала года цены к этой дате повысились на 1,47%.

Как отмечалось, специфика прошлогодней динамики потребительских цен с резким разгоном в первой половине марта 2022 года и последующим некоторым замедлением во второй половине марта сформировала нестандартную статистическую ситуацию: в зависимости от методики подсчета оценка годовой инфляции может существенно различаться.

Из данных за 27 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 марта замедлилась до 4,0% (с 5,1% на 20 марта, 6,8% на 13 марта, 9% на 6 марта и 10,99% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 4,30%, если высчитывать из среднесуточных данных за март 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале). Опрошенные "Интерфаксом" аналитики (отмечая условность еженедельного расчета годовых цен) считают, что расчеты исходя из недельной динамики точнее отражают годовые цифры, если в течение месяца были сильные колебания цен.

Таким образом, годовая инфляция замедлилась до таргета в 4%, впервые с октября 2020 года (тогда она также равнялась 4,0%, но уже с ноября 2020 года неизменно превышала таргет с пиком в апреле 2022 года в 17,8%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 17 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, а также оставил неизменным сигнал, отметив, что баланс рисков для инфляции с предыдущего заседания 10 февраля существенно не изменился.

"При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил Центробанк, повторив февральскую фразу дословно.

На пресс-конференции 17 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина также повторила свой февральский тезис о том, что вероятность повышения ставки в этом году выше вероятности ее снижения.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2023 году составляет 6,2%.

Годовая инфляция в России по итогам марта опустится ниже 4%, может продолжить замедляться и дальше, заявил накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. "Уже по итогам марта инфляция (годовой показатель - ИФ) опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться", - сказал он.

Цены на нефть эталонных марок начали расти днем в четверг, реагируя на падение запасов нефти в США, ослабление доллара и общее увеличение спроса на рисковые активы, пишет Bloomberg.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,69% - до $78,82 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,82% - до $73,57 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене на 0,5%, WTI - на 0,3%.

Как стало известно накануне, товарные резервы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей. Падение стало рекордным с начала года. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 281 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,75 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,25 млн баррелей и 1,55 млн баррелей.

Индекс, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, снижается на 0,25% в ходе торгов в четверг, а европейские индексы и фьючерсы на американские индексы растут в надежде на то, что вскоре процентные ставки достигнут пиковых значений и начнут снижаться.

"Рубль в среду продолжил слабеть в связи с окончанием мартовского налогового периода. В связи с приостановившимся ростом цен на нефть курс пары "доллар-рубль" сегодня может подняться до 77,5 руб./$1. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от апрельских объемов продаж юаней по бюджетному правилу, которые будут анонсированы на предстоящей неделе", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Слабость российской валюты по-прежнему обусловлена ростом спроса на валюту со стороны импортеров, а также увеличением объемов оттока капитала. При этом в ближайшие недели роста объемов предложения валюты со стороны экспортеров не ожидается. В итоге считаем, что риски все еще смещены в пользу попытки курса "доллар-рубль" проверить на прочность область 78-80 руб./$1", - говорит начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК столь же несущественно поднялись относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,48% и 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 7,88% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 1 б.п. каждая - до 8,33% и 8,49% годовых соответственно.