Индекс Мосбиржи может протестировать уровень 2490п в ближайшие дни - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, попробует протестировать снизу вверх отметку 2490 пунктов в ближайшие торговые сессии, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Индекс Мосбиржи в четверг замедлил темпы роста, проторговывая отметку 2465 пунктов, инвесторы взяли паузу в активных покупках и преимущественно прослеживалась безыдейность. Мы полагаем, что индекс находится у важных уровней сопротивления, в случае преодоления которых открывается новый потенциал для роста. Считаем, что в ближайшие торговые сессии бенчмарк попробует протестировать отметку 2490 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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