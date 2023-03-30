Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для акций PetroChina

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций PetroChina Co., сообщается в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина.

"Отчет о прибылях и убытках PetroChina по основным показателям совпал с ожиданиями рынка, а позитив принес более высокий размер дивидендов за 2П22, чем тот, на который рассчитывал рынок (CNY0,22 на акцию против ожидавшихся CNY0,16). По итогам 2022 года компания увеличила выручку на 24% г/г (до CNY3,2 трлн). Темп, сопоставимый с ростом цены нефти марки Brent (+42%), не был достигнут, поскольку в ключевом для PetroChina сегменте переработки снижались и объемы продаж на фоне борьбы Пекина с коронавирусом, и маржа НПЗ, которую контролирует государство. В отчетном периоде показатель EBITDA вырос на 16%, так как на рентабельность давление оказывала растущая стоимость сырья, в первую очередь сырой нефти", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.