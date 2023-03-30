Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг" покупать" для акций Intel

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг" покупать" для акций Intel Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $36 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Intel, по заявлению руководства компании на "Дне инвестора" в среду, в 2024 году представит рынку 144-ядерные процессоры Xeon Sierra Forest, что позволит конкурировать с процессорами EPYC Bergamo от AMD. Мы считаем, что это положительно отразится на финансовых показателях эмитента", - отмечают эксперты.

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