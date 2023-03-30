"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton с целью $35,2

"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton Co. с целью $35,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,2%, стоп-приказ: $29,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Менеджмент Halliburton ожидает многолетнего растущего цикла в нефтесервисе, отмечают аналитики. На крупнейшем для компании рынке США в ближайшие два года EIA прогнозирует рост добычи жидких углеводородов более чем на 5%. Многие крупные компании постепенно переходят от активного снижения долга к росту капитальных затрат, на фоне чего инвестиционная программа крупнейших нефтяников в 2023 году, как ожидается, превысит уровень допандемийного 2019 года.

"С технической точки зрения после существенной коррекции акции демонстрируют разворотные сигналы. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $29,2 риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8", - указывают эксперты "Финама".

Halliburton Co. - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь Schlumberger и Baker Hughes. Деятельность компании охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти, - от бурения до ввода скважины в эксплуатацию.

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